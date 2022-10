Fãs estão comparando Homem-Formiga 3 a Pequenos Espiões

Os fãs da Marvel estão em êxtase com o trailer de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3), após revelar Kang, o Conquistador de Jonathan Majors.

Com o vilão fazendo sua estreia nos filmes do MCU, o longa-metragem ainda deve contar com M.O.D.O.K., um clássico adversário dos Vingadores.

No Twitter, os fãs da Marvel reagiram ao trailer de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, que apresentou momentos que lembravam Pequenos Espiões 3D.

A edição de 2003 da famosa franquia ocorreu dentro dos eventos de um videogame de realidade virtual, enquanto o novo Homem-Formiga se passa no Reino Quântico.

Os fãs estão comparando a coloração das fotos de ambos os filmes, bem como os trajes de super-heróis que os personagens estão usando (via ScreenRant).

Veja algumas comparações, abaixo.

Uma edição remasterizada de Pequenos Espiões 3?

Alguns fãs estão relembrando de Pequenos Espiões 3D, o terceiro filme da franquia do diretor Robert Rodriguez, que não foi tão bem na crítica quanto o primeiro.

“Alguém mais assiste ao trailer de Homem-Formiga 3 e pensa em Pequenos Episões 3D: Edição Remasterizada”, disse um fã.

“Você está me dizendo que este é o Homem-Formiga 3 e não Pequenos Espiões 3”, disse outra fã.

“Sou só eu ou o trailer do Homem-Formiga dá a mais alguém a sensação de Pequenos Espiões?”, comentou outro fã.

“Pequenos Espiões 3D (2003) // Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (2023)”, escreveu uma conta no Twitter.

“Pequenos Espiões 3D andou para que Homem-Formiga 3 pudesse correr”, acrecentou um fã.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) chegará aos cinemas em 16 de fevereiro de 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.