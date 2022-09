Fãs estão detonando Harry Styles após novo trailer de filme

Após ser acusado de cuspir em Chris Pine, seu colega de elenco em Não se Preocupe Querida, e ter seu “malabarismo de sotaques” criticado por fãs no thriller de Olivia Wilde, Harry Styles parece não ter um dia de paz.

A mais novo motivo para pegar no pé do artista está acontecendo após fãs de cinema darem uma olhada em seu papel como Michael Grandage do drama romântico, Meu Policial da Amazon Prime Video.

No longa, Styles interpreta Tom Burgess, um oficial de polícia que é secretamente gay e tenta equilibrar seu casamento com a esposa Marion e seu relacionamento com um homem chamado Patrick.

Enquanto seu personagem passa por um dilema sério, os fãs não puderam deixar de zombar das habilidades de atuação de Harry, ou da falta delas, após um corte do novo trailer do filme viralizar.

No pequeno corte vemos o personagem de Styles discutindo com seu amante Patrick sobre a santidade do casamento. “Você não sabe nada sobre ser casado, então pare de me dizer o que eu deveria pensar sobre isso,” diz Styles enquanto dá um soco na mesa. A internet zombou da atuação e do sotaque do artista novamente

Veja o clipe e algumas reações dos internautas no Twitter:

Seeing this man act is so painful pic.twitter.com/dIAYZ5vG1v — rion (@gothmgk) September 7, 2022

As reações da internet

O usuário que postou o corte original comentou: “Ver este homem atuar é doloroso.”

“Pergunta genuína, ele deveria ser americano ou inglês?” brincou outro internauta.

Outra usuária do Twitter disse: “A atuação não é tão ruim, mas por que o sotaque britânico dele soa tão falso? Tipo, ele não é britânico?”

Com um gif de gatinhos brigando com sabres de luz uma outra pessoa comparou Styles com Gal Gadot: “Ele e Gal Gadot lutando pelo Framboesa de Outro de pior ator assim.”

Outro comentarista disse: “como ele é britânico mas o sotaque soa tão falso?”

E mais uma pessoa comparou Harry com Gadot: “Parece que Gal Gadot encontrou um adversário.”

