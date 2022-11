Fãs já têm uma exigência para O Diário da Princesa 3

Na última terça-feira (15 de novembro), a Disney confirmou a produção de O Diário da Princesa 3! Ou seja: para a alegria de fãs do mundo inteiro, a saga de Mia Thermopolis e o reino de Genovia. O anúncio, como era de se esperar, deixou a internet em polvorosa. Nas redes sociais, os fãs já fazem uma importante exigência para o filme.

O primeiro filme de O Diário da Princesa, vale lembrar, chegou aos cinemas em 2001, com Anne Hathaway no papel principal. A franquia também ganhou uma continuação – O Casamento Real, lançado em 2004.

Até o momento, a Disney revelou poucos detalhes sobre O Diário da Princesa 3. Sabe-se que Aadrita Mukerji, de Supergirl, será a roteirista do longa.

Revelamos abaixo o que os fãs de O Diário da Princesa exigem na continuação da franquia; confira.

Para fazer sucesso, O Diário da Princesa 3 deve trazer de volta o elenco original

Nas redes sociais, os fãs já mandam a real: para conquistar o público, O Diário da Princesa 3 precisa trazer de volta seu elenco original.

Ou seja: o filme só fará sucesso se Anne Hathaway, Julie Andrews, Heather Matarazzo e outras estrelas retornarem à franquia.

“Se a Clarisse não voltar, vocês nem precisam produzir O Diário da Princesa 3”, afirmou um fã, fazendo referência à personagem de Julie Andrews.

Segundo vários espectadores, os projetos recentes de Anne Hathaway indicam um possível retorno em O Diário da Princesa 3.

“Se a Anne pode fazer uma comédia romântica inspirada em Harry Styles, também pode voltar para O Diário da Princesa 3”, comentou outra fã, citando o filme The Idea of You, baseado em uma fanfic sobre o cantor.

Até o momento, Anne Hathaway não confirmou sua presença no longa. Porém, representantes da Disney afirmaram que O Diário da Princesa 3 será uma continuação, não um reboot. Por isso, a atriz ainda pode voltar.

“Se Anne Hathaway, Chris Pine, Julie Andrews e Hector Elizondo não estão em O Diário da Princesa 3, por que fazer o filme?”, questionou outra espectadora.

O consenso é que O Diário da Princesa 3 só conquistará o público se os atores e atrizes originais retornarem.

“A Disney precisa fazer um belo cheque para pagar Anne Hathaway, Julie Andrews e Chris Pine. Façam o que for preciso para trazê-los de volta em O Diário da Princesa 3. Isso não é uma piada, é minha vida!”, comentou outra fã.

Finalmente, é possível concluir que a Princesa Mia Thermopolis é o verdadeiro núcleo de O Diário da Princesa.

“Se ela não estiver em O Diário da Princesa 3, qual é o sentido? Mia Thermopolis é uma das melhores princesas da Disney tornadas rainhas”, concluiu outra fã.

O Diário da Princesa 3 ainda não tem data de estreia. Após chegar aos cinemas, o filme será disponibilizado no Disney+. Clique aqui para assinar o streaming.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.