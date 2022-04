Fãs juntam Batman de Robert Pattinson com Superman em trailer incrível; veja

O Batman de Robert Pattinson existe em um universo onde não existe um Superman, pelo menos por enquanto.

No entanto, muitos fãs gostariam de ver essa nova versão do Batman ao lado do Superman de Tyler Hoechlin, da série Superman & Lois.

É algo que provavelmente nunca acontecerá, mas isto não impediu um canal de fãs no YouTube de criar um trailer incrível que junta o Batman de Robert Pattinson com o Superman de Tyler Hoechlin.

Eles deram ao trailer o título de “World’s Finest”, que é o nome de uma antiga história em quadrinhos que mostrava a parceria e a amizade de Batman e Superman.

Confira abaixo o incrível trailer criado por fãs, unindo o Batman de Robert Pattinson com o Superman de Tyler Hoechlin.

Mais sobre Batman, estrelado por Robert Pattinson

Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

Batman, com Robert Pattinson, já está em exibição nos cinemas e também pode ser assistido no HBO Max.