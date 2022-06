Fãs não sabiam: Astro de Arremessando Alto é atleta na vida real

Protagonizado por Adam Sandler, Arremessando Alto se tornou um enorme sucesso na Netflix. Além de conquistar o público da plataforma, o longa ganhou o coração da crítica especializada. O drama esportivo conta com a participação especial de vários jogadores da NBA – mas você sabia que um dos astros do longa é atleta na vida real?

“Um olheiro de basquete azarado encontra um jogador com potencial de sucesso e se esforça para provar que ambos merecem chegar à NBA”, afirma a sinopse oficial de Arremessando Alto na Netflix.

O longa já tem 91% de aprovação no Rotten Tomatoes. Além de Adam Sandler, o elenco de Arremessando Alto conta com Queen Latifah (Chicago) e Robert Duvall (O Poderoso Chefão).

Explicamos abaixo tudo que os fãs de Arremessando Alto precisam saber sobre a carreira esportiva de um dos astros do longa.

O Bo de Arremessando Alto é jogador de basquete na vida real

Em Arremessando Alto, Adam Sandler interpreta o olheiro Stanley Sugerman, um cara que faz de tudo para encontrar talentos para o time Philadelphia 76ers.

Durante uma viagem à Espanha, Sugerman conhece Bo Cruz, um jovem que demonstra incríveis habilidades no esporte.

Na trama de Arremessando Alto, Bo Cruz é interpretado por Juancho Hernangómez. Muitos fãs não sabem, mas o ator também é um jogador profissional de basquete na vida real.

Atualmente com 26 anos, Juan Alberto ‘Juancho’ Hernangómez Geuer joga na NBA pelo time Utah Jazz.

Muito antes de se mudar para os Estados Unidos, o atleta jogou no time espanhol Estudiantes e na seleção da Espanha.

Juancho impressiona por sua altura. O jogador tem 2,06m – o que é evidenciado na trama de Arremessando Alto.

O atleta começou a jogar basquete profissional ainda na adolescência. Na primeira década dos anos 2000, Juancho jogou no CB Las Rozas e na equipe de basquete do Real Madrid.

Em abril de 2016, o atleta foi citado entre os novos candidatos internacionais ao Draft da NBA. Na época, Juancho foi escolhido pelo time Denver Nuggets.

Desde então, o espanhol jogou em alguns dos times mais famosos dos Estados Unidos. Entre eles, destacam-se o Minnesota Timberwolves, o Boston Celtics, o San Antonio Spurs e, mais recentemente, o Utah Jazz.

Além disso, em 2016, Juancho Hernangómez recebeu o Prêmio ACB de melhor jovem atleta. A premiação é uma das mais importantes do mundo esportivo espanhol.

Juancho vem de uma família de jogadores de basquete. Willy, o irmão mais velho do atleta, joga no time New Orleans Pelicans. Margarita Geuer Draeger, a mãe do astro de Arremessando Alto, jogou na seleção espanhola nos anos 90.

Arremessando Alto representa a primeira performance de Juancho Hernangómez nos cinemas. O atleta recebeu grandes elogios por sua atuação.

No Instagram, o jogador de basquete conta com cerca de 260 mil seguidores, mesmo não sendo muito ativo na rede social.

Arremessando Alto, com Adam Sandler e Juancho Hernangomez, está na Netflix.

