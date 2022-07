Fãs querem astro de The Umbrella Academy no lugar de Ezra Miller como The Flash

Ezra Miller continua a gerar polêmica e o futuro do ator como The Flash é incerto. Os fãs de The Umbrella Academy querem um dos astros da série da Netflix como o herói da DC.

No Twitter, muitos estão clamando pela escalação de Elliot Page, que interpreta Viktor Hargreeves em The Umbrella Academy, no papel do Velocista Escarlate.

“Só queria tirar esse momento para dizer que Elliot Page faria um ótimo Barry Allen, caso exista necessidade de escalar um novo Flash”, disse uma fã.

“Vi alguém mencionar que o papel de The Flash deveria ir para Elliot Page e agora estou obcecado pela ideia. Não apenas manteria um ator queer no papel, mas Elliot não é estranho a franquias de super-heróis (X-Men e The Umbrella Academy) e é ótimo. Preciso disso”, disse outro fã.

“Me dê Elliot Page como Flash AGORA”, tuitou outro fã.

“Vi fãs escalando Elliot Page como Flash e estou obcecado”, disse outro fã.

“Elliot Page arrasaria como Flash”, comentou mais um.

Veja os tuites, abaixo.

Surge o Velocista Escarlate

O filme The Flash, estrelado por Ezra Miller e dirigido por Andy Muschietti e escrito por Christina Hodson, vai abordar o quadrinho Flashpoint, com o herói criando um mundo paralelo após tentar salvar sua mãe de ser assassinada.

Além de Ezra Miller, o filme terá os retornos de Ben Affleck e Michael Keaton como os Batmans de seus respectivos universos, bem como Michael Shannon como General Zod. Sasha Calle fecha o elenco principal no papel de Supergirl.

The Flash chega aos cinemas em 23 de junho de 2023. Já The Umbrella Academy tem três temporadas disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Redação