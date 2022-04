Fãs reclamam sobre trailer de The Flash; veja o motivo

Foi exibido um breve trailer de The Flash na Cinema Con 2022, embora não tenha sido divulgado na Internet.

Algumas pessoas que estiveram no evento revelaram uma descrição do trailer, que apresenta cenas envolvendo Flash, o Batman de Ben Affleck, o Batman de Michael Keaton e até mesmo o General Zod de Michael Shannon.

Parece ser um trailer bacana, mas alguns internautas não se impressionaram muito com a descrição. Você pode ter adivinhado o motivo: o próprio protagonista, Ezra Miller.

Alguns ainda querem a substituição de Ezra Miller como Flash

De acordo com o Looper, no Reddit, diversos fãs reclamaram da permanência de Ezra Miller, que esteve envolvido em várias polêmicas, como Flash.

Alguns disseram que estão mais interessados no retorno do Batman de Michael Keaton do que no próprio Flash de Ezra Miller.

“A Warner Bros. devia mudar o título para Batman: Ponto de Ignição”, zombou um internauta no Reddit.

Outros ainda expressaram esperança de que Ezra Miller seja substituído por Grant Gustin como Flash no cinema.

“Grant Gustin será adicionado com CGI”, brincou uma pessoa.

Muitos também opinaram que The Flash indica como, em pouco tempo, o DCEU se tornou uma grande bagunça.

“O DCEU evoluiu de uma imitação pobre do MCU para um acidente de carro em câmera lenta em menos de uma década.”

“É uma completa bagunça”, comentou um internauta sobre o universo compartilhado baseado nos quadrinhos da DC.

The Flash chega aos cinemas em 22 de junho de 2023.