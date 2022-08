Fase 4 do MCU já supera Vingadores: Guerra Infinita de forma importante

A Fase 4 do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) tem dividido bastante os fãs. Enquanto muitos amaram Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, muitos ficaram decepcionados com Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Dito isso, essa fase já superou Vingadores: Guerra Infinita de uma maneira importante.

Normalmente, filmes de quadrinhos retratam heróis como relativamente infalíveis. Se eles “falharem”, eles dão a volta por cima no terceiro ato e acabam ganhando. O conceito de fracasso vai contra a própria ideia de super-heróis, que sempre parecem encontrar uma maneira de salvar o dia.

No entanto, a Fase 4 do MCU está trazendo a ideia do que acontece quando os heróis falham, quando não agem perfeitamente, resultando em perdas catastróficas, algo já abordado em Vingadores: Guerra Infinita, mas em menor escala.

A Marvel dando aos heróis um gostinho do fracasso na verdade é bom para as Fases 5 e 6 do MCU, que provavelmente explorarão e desembaraçarão ainda mais as consequências de falhar no grande multiverso.

Em contraste com o Universo Cinematográfico Marvel, nos quadrinhos, os heróis já enfrentaram profundamente o fracasso e a perda nas últimas décadas.

Com o MCU passando pela Guerra Infinita e sua fase fundamental de construção do mundo, a Fase 4 finalmente começou a se atualizar para a narrativa não tradicional nos quadrinhos.

Nenhum dos Vingadores originais realmente começou como heróis ou modelos. Tony Stark não era nada mais do que um aproveitador da guerra, Bruce Banner era um perigo para si mesmo e para os outros, Thor era um príncipe arrogante e o passado de Hawkeye e Viúva Negra significa que eles provavelmente mataram mais pessoas do que o resto dos Vingadores juntos.

Mesmo Steve Rogers não resistia a ser muito cheio de si mesmo de vez em quando. De fato, ao longo das várias Fases do MCU, o público viu esses personagens evoluírem para super-heróis reais totalmente dedicados a proteger vidas inocentes.

O MCU sempre foi sobre mudança, crescimento e lições, e isso foi ampliado ao longo da Fase 4.

A fase do fracasso

O que torna a Fase 4 do MCU diferente das anteriores é que ele vê os personagens principais da Marvel tendo perdas pessoais muito maiores devido ao seu próprio fracasso.

Talvez o exemplo mais chocante disso seja a morte da tia May em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa.

Dito isto, em nenhum lugar da Fase 4 do MCU é o fracasso mais aparente do que através do arco da da Feiticeira Escarlate de WandaVision a Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

Ao permitir-se ser corrompida pelo Darkhold e sucumbir aos seus próprios desejos egoístas de roubar uma família para si mesma, a Feiticeira Escarlate tornou-se a lição final em equilibrar grande poder com grande responsabilidade. Wanda pagou o preço final pelo fracasso, com Doutor Estranho 2 terminando com a suposta morte dela.

O tema abrangente da Fase 4 do MCU sobre o fracasso do super-herói é um sinal promissor de que o MCU pós-Guerra Infinita pode potencialmente alcançar a narrativa muito mais complexa dos quadrinhos.

