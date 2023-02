Fase 5 do MCU será mais focada e com menos lançamentos

A Fase 5 do Universo Cinematográfico Marvel começa com Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania. Ao que tudo indica, essa série uma fase ainda mais focada com a anterior, com mais espaço para todos respirarem, visto que terá menos lançamentos.

Embora a Fase 4 tenha sido indiscutivelmente a mais conectada em um sentido temático, lidando com os estágios de luto, saúde mental e legado, muitos sentiram que havia uma falta de direção narrativa.

O multiverso, embora presente em algumas entradas, não era o principal dispositivo de narrativa, e até Kevin Feige revelar a lista das Fases 5 e 6 na San Diego Comic-Con, havia confusão sobre o que estava sendo construindo.

A introdução de novos personagens e seus adversários individuais foram uma reminiscência da Fase 1, mas ao contrário da introdução inicial ao MCU, não houve construção de um filme dos Vingadores na Fase 4, algo que sabíamos que estava vindo desde o início da Fase 1.

Embora houvesse algo refrescante nessa nova abordagem, talvez tenha deixado algumas pontas soltas demais para a Fase 4 parecer completa.

Uma parte significativa disso se resumiu ao grande número de projetos nessa etapa, à medida que o MCU se expandiu para o Disney+. Havia simplesmente muitos novos personagens e conceitos para que todos eles se juntassem perfeitamente.

O número de projetos do MCU tornou-se esmagador para alguns espectadores, mesmo para alguns dos maiores defensores dele. Não apenas algumas séries foram essenciais para entender alguns filmes (vide WandaVision e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura), como não havia espaço suficiente para respirar entre os projetos, para permitir que a antecipação se construísse.

Fase 5 mais focada com menos filmes, séries e especiais

Depois de uma pausa de um ano em 2020 devido ao COVID, a Fase 4 acumulou 17 projetos entre 2021 e 2022.

Agora, o foco parece estar maior, como aponta o THR. Menos filmes, séries e especiais, como é o caso de 2023, com três longas Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, Guardiões da Galáxia Vol. 3 e The Marvels e pelo menos dois programas de TV, Invasão Secreta e Loki.

Com isso, restam What If…?, Coração de Ferro, Capitão América: Nova Ordem Mundial, Thunderbolts, Blade, Echo, Agatha e Demolidor na lista para a Fase 5.

Presumivelmente, haverá mudanças no cronograma de lançamento e essas entradas serão estendidas entre 2024 e 2025. Isso permite não apenas que os fãs respirem entre uma obra e outra, como dá mais espaço para Kevin Feige trabalhar com mais folga.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania apresentará Kang como o grande vilão da Saga Multiverso, e parece que o personagem será muito mais prático ao longo das Fases 5 e 6 do que Thanos foi nas Fases 2 e 3, dando ao público uma ameaça central para torcer contra (ou a favor).

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania chegará aos cinemas em 16 de fevereiro.

Os dois primeiros filmes do Homem-Formiga estão disponíveis no Disney+.

