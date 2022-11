Fase 5 do MCU também vai falhar se não resolver grande problema da 4ª

A Saga do Infinito foi um grande marco no MCU. A Fase 3 emocionou muitos fãs com o final de Vingadores: Ultimato, bem como o encerramento de um ciclo de mais de 10 anos.

Porém, as coisas mudaram com a Fase 4, que não foi muito elogiada pelos fãs, por contar com produções pouco épicas e mais contestadas pelo público.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) fecha a Fase 4, e vem sendo muito elogiado pela crítica internacional e pelos fãs da Marvel.

No entanto, é claro, as coisas precisam mudar, e a Fase 5 também vai falhar caso a Marvel Studios não consiga resolver um grande problema da Fase 4.

Os heróis da Marvel no MCU

Em que personagem o MCU vai focar na Fase 5?

A Fase 4 acabou apresentando alguns novos heróis que substituem os originais, como foi o caso com a Viúva Negra, e também o Gavião Arqueiro.

Por conta disso, muitos não gostaram da antiga fase do MCU, que agora já foi deixada para trás, e esperam uma virada de jogo no próximo ano.

O público, com certeza, gostaria que o Homem-Aranha de Tom Holland fosse o personagem para o MCU focar na Fase 5, visto que ele é o sucessor de Tony Stark.

Embora a sequência de Pantera Negra apresente a Coração de Ferro, Peter Parker esteve junto de Stark, lutou ao lado dele e conhece sua tecnologia.

Vale lembrar que o personagem foi foco em Guerras Secretas, famosa história da Marvel nos quadrinhos, que será adaptado para um filme com os novos Vingadores.

Uma outra escolha é o Capitão América Sam Wilson, o sucessor do escudo de Steve Rogers. Wilson era conhecido como Falcão, mas agora assumiu o manto de Capitão América.

O novo filme do personagem, Capitão América: Nova Ordem Mundial, vai apresentar o quão pesado pode ser esse fardo que ele carrega. Além disso, ele tem potencial para liderar os futuros Vingadores.

Mas, ainda há mais duas possibilidades. A terceira é a Viúva Negra, Yelena Belova, que assumiu o manto de Natasha no filme solo da personagem.

A personagem de Florence Pugh ainda vai aparecer em Thunderbolts, possivelmente liderando a equipe em campo, e lutará ao lado de outros personagens como Guardião Vermelho e Soldado Invernal.

Já a quarta possibilidade é a Feiticeira Escarlate, personagem favorita de muitos fãs no MCU. Ela acabou sendo a vilã em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, e tem defensores ferrenhos sobre seus atos.

Desde WandaVision, o público está dividido por suas ações questionáveis, que assolaram Westview e acabaram chegando ao Doutor Estranho.

A personagem acabou matando muitos outros heróis que fizeram suas estreias no MCU, e deixou muitos fãs em dúvida sobre seu paradeiro após desaparecer.

É claro que há vários outros personagens como Capitã Marvel, Ms. Marvel, Cavaleiro da Lua ou Demolidor, que poderiam ser o foco da Fase 5.

No entanto, o MCU precisa de um personagem já bem estabelecido, seja o Homem-Aranha, a Feiticeira Escarlate, ou o novo Capitão América e a nova Viúva Negra.

Os filmes e séries da Marvel podem ser conferidos no Disney+.

