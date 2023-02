Figurantes de Coringa 2 são proibidos de beber água ou ir ao banheiro

Os figurantes de Joker: Folie à Deux (Coringa 2), aparentemente, estão à beira de “coringarem”. Foram feitas denúncias contra a produção por figurantes que alegaram terem sido proibidos de irem ao banheiro, ou de beber água.

O novo filme da DC, muito aguardado pelos fãs, está com a produção à todo vapor no começo deste ano.

Fontes no set dizem ao TMZ que os figurantes do filme têm reclamado de trabalhar por mais de 2 horas sem parar e de não terem permissão para usar o banheiro ou beber água durante as filmagens no Warner Bros Studios, em Burbank.

Os figurantes temem repercussões se pedirem aos superiores para usar o banheiro, isso porque dizem que alguns figurantes já foram repreendidos.

Fontes do TMZ dizem que um figurante teve que usar o banheiro entre as configurações da câmera, mas, para fazê-lo, eles primeiro tiveram que “explicar seu caso” ao assistente de direção sobre por que era realmente uma emergência.

Quando o figurante estava voltando para o set depois de usar o banheiro, ele pegou um copo d’água e um assistente de direção disse: “Por que você está bebendo mais água? Para ter que ir fazer xixi de novo?”.

O sindicato de atores dos EUA (SAG) recebeu uma queixa sobre uma violação do intervalo e eles investigaram e falaram com a produção. A produção tem sido cooperativa e o SAG continuará a acompanhar e monitorar o set.

Joaquin Phenix como Coringa

Joaquin Phoenix retorna como Coringa

O filme deve continuar os eventos de Coringa, lançado em 2019, um tremendo sucesso da DC que faturou duas estatuetas no Oscar.

O título oficial do longa-metragem é Joker: Folie à Deux, que em tradução literal fica Coringa: Loucura a Dois.

Coringa 2 terá direção de Todd Phillips, que também comandou o primeiro filme. O elenco conta com Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener e Jacob Lofland.

Os detalhes da história do filme estão sendo mantidos em segredos, no entanto, foi revelado que a história vai se passar no Hospital Arkham.

Coringa 2 chega aos cinemas em 4 de outubro de 2024.

