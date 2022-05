Filha de Sylvester Stallone estrela novo suspense do Prime Video

Recém-chegado ao catálogo brasileiro do Prime Video, o thriller Meia-Noite no Switchgrass já alcança um relativo sucesso na plataforma. Inspirado em uma história real, o suspense é protagonizado por Bruce Willis e Megan Fox – e traz também Sistine, uma das filhas de Sylvester Stallone em seu elenco.

O thriller criminal é um projeto do cineasta Randall Emmett, em seu primeiro trabalho como diretor. O roteiro é de Alan Horsnail.

Meia-Noite no Switchgrass é levemente baseado na história real do “Truck Stop Killer”, um assassino em série que matou cerca de 50 pessoas entre os anos 70 e 90.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o elenco do longa e a participação de uma das filhas de Sylvester Stallone.

Sistine Stallone, a filha de Sly, está em Meia-Noite no Switchgrass

Na vida real, o ícone do cinema Sylvester Stallone – conhecido por filmes como Rocky e Rambo – teve 5 filhos, todos eles com a mesma inicial do pai: Sage, Scarlet, Seargeoh, Sophia e Sistine.

Sistine Stallone (atualmente com 23 anos) é a 2ª filha mais velha do ator, fruto do casamento de Sly com a modelo Jennifer Flavin.

A atriz está no elenco de Meia-Noite no Switchgrass, o novo suspense da Amazon Prime Video.

Meia-Noite no Switchgrass acompanha a história de Karl Helter e Rebecca Lombardo, dois agentes do FBI prestes a desmantelar uma organização de tráfico sexual.

Quando a investigação da dupla cruza o caminho de um perigoso serial killer, Karl e Rebecca se juntam ao detetive policial Byron Crawford, – vivido por Emile Hirsch – que há anos vive no encalço do assassino em série.

Mas quando Rebecca é sequestrada pelo misterioso assassino, Erik e Byron embarcam em uma corrida contra o tempo para salvá-la.

Em Meia-Noite no Switchgrass, Sistine Stallone interpreta Heather, a irmã de Tracey, uma das vítimas do Truck Stop Killer.

O filme representa o segundo trabalho de Sistine nas telas. Anteriormente, a atriz já havia participado do filme de terror Medo Profundo: O Segundo Ataque, lançado em 2019.

Na TV, Sistine é conhecida por fazer uma participação especial na série Love Advent.

O elenco de Meia-Noite no Switchgrass conta também com Lukas Haas (Em Uma Noite Escura), Michael Beach (Sons of Anarchy), Caitlin Carmichael (Young Sheldon) e Welker White (O Irlandês) – além da participação especial do rapper Machine Gun Kelly, noivo de Megan Fox na vida real.

Meia-Noite no Switchgrass, com Megan Fox, Bruce Willis e Sistine Stallone, já está disponível no catálogo brasileiro do Prime Video. Veja abaixo o trailer do longa.