Filho da Mãe: Conheça o emocionante filme sobre Paulo Gustavo no Prime Video

O Amazon Prime Video tem um novo documentário, que está chamando muita atenção dos assinantes da plataforma de streaming. Trata-se de Filho da Mãe, sobre Paulo Gustavo.

“Filho da Mãe é um emocionante reencontro dos fãs com o ídolo que criou um novo e ousado jeito de fazer comédia. Além de reunir momentos únicos e nunca antes vistos de sua vida pessoal e profissional, o filme também fala sobre a relação de Paulo Gustavo com sua mãe, grande inspiração para criar Dona Hermínia – personagem principal de Minha Mãe é Uma Peça, um dos maiores sucessos da história do cinema brasileiro”, diz a sinopse do filme.

Paulo Gustavo faleceu em 2021, após contrair COVID-19. Ele ganhou muita fama graças à peça Minha Mãe é uma Peça e sua adaptação cinematográfica, que ganhou duas continuações.

Ele também estrelou séries de sucesso como 220 Volts e Vai que Cola, além de ter atuado em outros filmes e peças.

Mais sobre Filho da Mãe

Filho da Mãe é dirigido por Susana Garcia e Juliana Amaral, irmã de Paulo Gustavo. Garcia já trabalhou com o saudoso ator diversas vezes, incluindo nos filmes Minha Vida em Marte e em Minha Mãe é uma Peça 3.

Atualmente, Filho da Mãe está em primeiro lugar dentre os 10 filmes mais vistos no Amazon Prime Video do Brasil, conquista difícil de ser alcançada.

O viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas, comentou sobre a estreia do documentário, nas redes sociais, dizendo:

“Uma homenagem à família, ao amor, e especialmente à genialidade do PG, que revolucionou a minha vida e a de muitos outros brasileiros!”, escreveu o marido do ator. “Um reencontro que vai fazer a gente sentir ainda mais saudade, mas vai garantir também muita risada e emoção”.

Filho da Mãe está disponível no Prime Video.

