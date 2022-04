Filhos de ator da Marvel acham que ele é o pior dos Vingadores

Em uma entrevista no Late Night, o ator Paul Bettany disse que seus filhos consideram Visão, seu personagem na Marvel, como o pior membro dos Vingadores.

De maneira divertida, o ator contou como seus filhos não têm nenhum carinho pelo seu papel no MCU. Paul Bettany começou a interpretar o Visão em Vingadores: Era de Ultron.

“Meus filhos são fãs do MCU, mas eles me torturam. Minha filha já passou por todos os Vingadores como o seu favorito.”

“Mas, nunca sou eu”, disse Paul Bettany, que também teve trabalhos como Uma Mente Brilhante e Coração de Cavaleiro.

Filhos de Paul Bettany não gostam do Visão

O ator disse que, um dia, seus filhos também resolveram aprontar com a sua conta no Disney+, o serviço de streaming com as produções da Marvel.

“Recentemente, eu queria assistir Cavaleiro da Lua, que eu achei uma série fantástica. Eu tentei fazer login na minha conta no Disney+ e eles editaram o meu perfil.”

“Eles mudaram para uma foto do Visão e colocaram o nome ‘Pior Vingador'”, comentou o ator Paul Bettany.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.