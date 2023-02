Filmagens de Gladiador 2 começam em breve, revela ator

Gladiador 2 teve data de estreia definida para 22 de novembro de 2024 e parece que essa data será mantida.

Paul Mescal, que estrela a vindoura continuação, conversou com o Deadline e foi perguntado sobre quando as filmagens começarão. Ele teve o seguinte a dizer:

Continua depois da publicidade

“No verão”, disse Mescal ao Deadline. “Não sei exatamente qual é a data de início, mas em breve.”

Vale apontar que ele se refere ao verão no hemisfério norte, que corresponde ao período do nosso inverno no hemisfério sul.

Mais sobre Gladiador 2

Paul Mescal, indicado ao Oscar por Aftersun, vai estrelar a sequência de Gladiador.

A trama de Gladiador 2 não vai seguir Maximus, personagem de Russell Crowe no longa original, mas sim, Lucius, filho de Lucilla e o menino que Maximus salvou antes de morrer.

David Scarpa escreveu o roteiro do novo filme, que será dirigido por Ridley Scott, também cineasta do sucesso de 2000.

O novo filme segue o aclamado blockbuster de 2000, Gladiador, que arrecadou mais de US$ 460 milhões em bilheteria mundial e foi indicado a doze Oscars, ganhando cinco, incluindo Melhor Filme.

Gladiador 2 estreia em 22 de novembro de 2024.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.