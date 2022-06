Filme arrepiante com astro de Stranger Things estreia na Netflix

Em Stranger Things, Finn Wolfhard dá um show de atuação e carisma como Mike Wheeler. Se você é fã do jovem astro, tem tudo para curtir Os Órfãos. Arrepiante, misterioso e cheio de reviravoltas, o filme de terror acaba de chegar ao catálogo brasileiro da Netflix. A trama sinistra é garantia de sustos na plataforma.

Lançado originalmente em 2020, o filme de terror Os Órfãos – também encontrado sob o título original The Turning – é uma produção da cineasta Floria Sigismondi, com roteiro da dupla Carey W. Hayes e Chad Hayes.

Em sua estreia original, o longa falhou em conquistar a crítica especializada. Com apenas 13% de aprovação no Rotten Tomatoes, o longa é elogiado por sua estética e clima, mas criticado pelo roteiro e pelo ritmo da história.

Confira abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Os Órfãos, com Finn Wolfhard, na Netflix.

Tudo sobre a história sinistra de Os Órfãos na Netflix

“Uma governanta contratada para cuidar dos sobrinhos órfãos de um milionário descobre que seu novo lar esconde um segredo sombrio”, afirma a sinopse oficial de Os Órfãos na Netflix.

Muitos fãs não sabem, mas o filme tem uma conexão importante com uma das séries de terror mais populares da plataforma.

Os Órfãos é uma adaptação do livro “A Volta do Parafuso”, lançado em 1898 pelo escritor Henry James. A mesma história serve como base para a série A Maldição da Mansão Bly, um grande sucesso na Netflix.

Na trama de Os Órfãos, o foco está na história de Kate Mandell, uma jovem tutora que é contratada para trabalhar como babá no casarão de uma família rica.

Kate recebe uma proposta irrecusável após o misterioso desaparecimento da Srta. Jessell, a antiga governanta da mansão.

Em meio ao clima isolado da mansão gótica, a protagonista percebe que Miles e Flora – as crianças da casa – são instáveis e emocionalmente distantes.

Quando sinistros acontecimentos começam a aterrorizar Kate e as crianças, a professora passa a desconfiar que a casa é o lar de uma entidade sobrenatural.

Em um cenário sombrio e claustrofóbico, Kate é forçada a enfrentar a presença maligna – tudo isso enquanto tenta proteger Miles e a pequena Flora.

Elenco de Os Órfãos tem astro de Stranger Things na Netflix

O elenco de Os Órfãos traz a atriz canadense Mackenzie Davis no papel da protagonista Kate Mandell.

Você, provavelmente, conhece Davis por sua performance no episódio “San Junipero” da série Black Mirror.

Além disso, a atriz também contracena com Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton no filme O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio.

Finn Wolfhard – o intérprete de Mike Wheeler em Stranger Things – interpreta o conturbado Miles Fairchild.

Brooklynn Prince, de Projeto Flórida, vive Flora Fairchild, a sensível e inocente irmã caçula de Miles.

Joely Richardson (The Tudors) completa o elenco principal de Os Órfãos como Darla Mandell, a mãe da protagonista Kate.

Também estão no elenco de Os Órfãos os atores Denna Thomsen (Aves de Rapina), Mark Huberman (Vikings: Valhalla), Barbara Marten (Casualty) e Niall Greig Fulton (A Anomalia).

Os Órfãos já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer.

