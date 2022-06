Filme arruinou carreira de ator de Crepúsculo

Taylor Lautner parecia ter um futuro promissor em Hollywood após Crepúsculo, assim como Robert Pattinson e Kristen Stewart. Porém, estrelar Sem Saída arruinou a carreira do famoso.

Após aparecer como Jacob, parecia que muitas portas se abririam para o ator de Crepúsculo. Uma oportunidade foi na ação Sem Saída, de 2011.

O famoso esteve ao lado de nomes como Lilly Collins e Maria Bello. Sem Saída conseguiu um sucesso modesto, com US$ 82 milhões de bilheteria, mas a crítica não aprovou.

A ação foi o primeiro papel de Taylor Lautner como estrela. Por causa de Crepúsculo, o ator conseguiu um grande salário de US$ 7,5 milhões.

Sem a resposta esperada com Sem Saída, o The Hollywood Reporter informou que a Universal desistiu do longa de Stretch Armstrong com o ator “e propostas para papéis principais secaram”.

“O primeiro filme dele como protagonista não foi bom e não justificava o que ele estava pedindo”, afirmou ainda o site.

Anos após não ter protagonismo, Taylor Lautner tenta recuperar a carreira. Em seu último trabalho, o ator de Crepúsculo estrela um filme da Netflix.

Filme da Netflix com ator de Crepúsculo

Taylor Lautner, o Jacob de Crepúsculo, fez sua volta à atuação no filme Time do Coração, lançado este ano.

Esse é o primeiro trabalho do ator de Crepúsculo desde 2018. Naquele ano, Lautner teve o papel de Dale na série Cuckoo.

A comédia da Netflix é inspirada na vida de Sean Payton, treinador do time de futebol americano New Orleans Saints. A trama acompanha a vida do treinador dois anos depois dele ganhar o campeonato dos EUA.

Payton é suspenso e volta para cidade natal. Por lá, o treinador se reconecta com o filho de 12 anos e treina o time dele.

Além do ator de Crepúsculo, o grande elenco conta com Jackie Sandler, Gary Valentine, Tait Blum, Maxwell Simkins, Jacob Perez, Bryant Tardy, Manny Magnus e Liam Kyle. Christopher Farrar, Merek Mastrov, Isaiah Mustafa, Christopher Titone, Ashley D. Kelley, Lavell Crawford, Allen Covert, Anthony L. Fernandez e Jared Sandler fazem participações.

A direção de Time do Coração é de Charles Kinnane e Daniel Kinnane. Enquanto isso, o roteiro fica com Christopher Titone e Keith Blum. A produção é de Adam Sandler.

