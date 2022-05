Filme brasileiro com astros do BBB faz sucesso no HBO Max

Recém-chegado ao catálogo do HBO Max, o filme Me Tira da Mira não demorou a conquistar o público brasileiro. Um dos aspectos mais interessantes do longa – que mistura ação e comédia em uma trama criativa – é seu elenco, formado por influenciadores digitais, participantes do Big Brother Brasil e os filhos do cantor Fábio Júnior.

Lançado pela Imagem Filmes, Me Tira da Mira é um projeto de Hsu Chien. Nascido no Taiwan, o cineasta é famoso por produzir filmes brasileiros como Ninguém Entra, Ninguém Sai e séries como Pé na Cova.

Continua depois da publicidade

O roteiro é de Beatriz Rhaddour e Cláudio Simões. Flávia Goulart atua como produtora-executiva.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama divertida e, principalmente, o elenco de estrelas de Me Tira da Mira.

Conheça a história divertida de Me Tira da Mira no HBO Max

Como citamos acima, a trama de Me Tira da Mira mistura ação, comédia e uma boa dose de mistério no catálogo brasileiro no HBO Max.

A história começa quando a policial civil Roberta de infiltra em uma clínica de “realinhamento energético” para investigar a misteriosa morte da atriz Antuérpia Fox.

Forte e independente, Roberta parece disposta a tudo para sair da sombra do pai, um chefão da polícia.

Em meio às investigações, a protagonista é forçada a lidar com os dramas de Natasha Ferrero, uma atriz que é “cancelada” na internet após uma declaração polêmica.

Natasha, por sua vez, vive um amor mal resolvido com o policial federal Rodrigo – que também se infiltra na clínica para investigar uma suspeita de tráfico internacional de drogas.

Para cumprir sua missão, Roberta conta com a ajuda da terapeuta Isabela. Será que ela conseguirá descobrir os segredos da clínica? Só assistindo Me Tira da Mira para saber.

Elenco de Me Tira da Mira tem irmãos famosos e astros das redes sociais

O elenco de Me Tira da Mira é liderado pela atriz e cantora Cleo no papel da protagonista Roberta.

Conhecida por performances em algumas das novelas mais populares da TV brasileira, Cleo contracena com o pai (Fábio Júnior) e o irmão (Fiuk) em Me Tira da Mira.

O cantor Fábio Júnior integra o elenco do longa como Jorge, o pai de Roberta, uma figura de grande influência na polícia civil.

Fiuk, do Big Brother Brasil 21, vive Lucas, um policial civil que também auxilia Roberta em sua investigação.

A atriz Antuérpia Fox, que morre misteriosamente em um clínica new age, é interpretada por Vera Fischer (O Clone).

Júlia Rabello, da trupe humorística Porta dos Fundos, é Natasha Ferrero, uma atriz que sofre com o “cancelamento” na internet.

Sergio Guizé (Êta Mundo Bom, A Dona do Pedaço) vive Rodrigo, o policial federal que chega para investigar um esquema de tráfico internacional de drogas.

Me Tira da Mira conta também com a participação dos ex-BBBs Kaysar Dadour (BBB 18) e Viih Tube (BBB 21).

O elenco de Me Tira da Mira é completado por Silvero Pereira (Bacurau), Maria Gladys (Caminho das Índias), Cris Vianna (O Tempo Não Para), Stênio Garcia (Carga Pesada), Adriana Birolli (Fina Estampa), Vilma Melo (Segunda Chamada) e Mel Maia (Avenida Brasil).

A influencer digital Gessica Kayane, mais conhecida como GKAY, também integra o elenco de Me Tira da Mira como Laura Lipsync.

Me Tira da Mira está disponível no catálogo brasileiro do HBO Max. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.