Filme cancelado do Superman de Henry Cavill teria vilão que fãs querem ver

O ator Henry Cavill não é mais o Superman. Com o astro sendo deixado de lado, uma sequência de O Homem de Aço nunca vai acontecer. Porém, o filme cancelado do Superman de Cavill teria justamente o vilão que os fãs tanto querem ver.

Segundo um novo relatório envolvendo o famoso herói da DC, o roteiro de O Homem de Aço 2 contaria com a presença de Brainiac.

Continua depois da publicidade

O criador de Peaky Blinders, Steven Knight, estava cotado para escrever o roteiro do novo longa-metragem, e o rascunho inicial teria o vilão (via CBR).

A ideia dos executivos Pamela Abdy e Michael De Luca era contratar Knight para o projeto ir adiante, mas acabou estagnando.

No entanto, o novo relatório contradiz um anterior, que revelava que Abdy e De Luca não gostaram tanto da ideia. Por conta disso, o projeto havia sido suspenso.

Um novo filme do Superman está em desenvolvimento

Sem Cavill no papel e com a vaga de um ator em aberto, o Superman terá um novo filme na DC Studios e será prioridade no cinema.

O novo longa-metragem está sendo escrito por James Gunn, chefe da DC Studios e também diretor de O Esquadrão Suicida e Pacificador.

Gunn revelou ser um grande fã de Superman: O Filme, estrelado por Christopher Reeve e que é considerado por muitos o melhor filme do herói.

A história do novo projeto vai seguir um Clark Kent mais jovem, algo como foi em O Homem de Aço, mas ele já estará trabalhando no Planeta Diário. No filme de Zack Snyder, Clark morava em Smallville e depois se mudou para Metropolis.

Por enquanto, o vilão do novo filme não foi revelado, embora possa até mesmo ser Brainiac. O poderoso inimigo foi apresentado na série Krypton pela primeira vez em live-action.

A série, no entanto, não é ligada ao universo principal do cinema da DC. Porém, muitos anos antes, Brainiac quase foi adaptado em Superman III, e seria vilão nos filmes cancelados Superman Lives e a sequência de Superman: O Retorno.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.