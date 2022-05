Filme com Matt Damon fez ator ganhar papel no MCU

Quando Benedict Wong começou a trabalhar em Perdido em Marte, com Matt Damon, ele nunca poderia ter imaginado que isto o levaria a ganhar um papel em Doutor Estranho, do MCU.

Em uma entrevista com a Variety, o ator disse que a amizade que ele construiu com Chiwetel Ejiofor no set de Perdido em Marte o ajudou a ser escalado como Wong.

Benedict Wong e Chiwetel Ejiofor, é claro, voltaram a trabalhar juntos em Doutor Estranho, que teve lançamento em 2016.

“Estávamos trabalhando juntos em Perdido em Marte e, quando estávamos almoçando, ele me disse que tinha conseguido um papel em Doutor Estranho.”

“Eu pesquisei na Internet e encontrei uma imagem do Doutor Estranho com Wong ao seu lado. Fiquei impressionado.”

“Eu brinquei sobre criar uma petição para que eu fosse escalado como Wong. Um dia, recebi um e-mail misterioso pedindo que eu participasse de um teste.”

O Wong do MCU

Benedict Wong contou que conseguiu o papel de Wong em um bom momento na carreira, porque estava se sentindo estagnado.

“Há alguns anos, eu estava me sentindo estagnado. Chegou um ponto em que eu senti que precisava de um recomeço, voltando a fazer teatro e coisas que eu realmente gostaria de participar.”

“Hoje, estou muito satisfeito com o resultado disso”, concluiu Benedict Wong, que retorna em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chega aos cinemas em 5 de maio de 2022.

