Filme da Batgirl é cancelado e Warner perde US$ 90 milhões; entenda

Uma nova bomba na DC. A Warner Bros. cancelou Batgirl, mesmo com o longa-metragem já tendo sido gravado e estando agora em pós-produção.

O The Wrap diz que o estúdio não pretende lançar o projeto nos cinemas ou mesmo na HBO Max. É o fim da linha em todos os sentidos.

Esse é um caso extremamente incomum e inusitado. A Warner Bros. já havia investido entre US$ 70 milhões e US$ 90 milhões no projeto, que estava muito perto de ficar pronto.

O New York Post diz que Batgirl teve péssimas reações do público em exibições-teste. Chegaram a descrever como um “desastre”, e “irrecuperável”.

Preocupada, a nova administração da Warner Bros. considerou que simplesmente não lançar o longa-metragem seria uma forma de evitar outros prejuízos.

O The Wrap, por sua vez, acrescenta que, ainda assim, o estúdio valoriza o trabalho dos diretores Adil El Arbi e Billal Fallah e da protagonista Leslie Grace, e espera trabalhar com eles novamente em breve.

Filme cancelado mesmo estando quase pronto

O elenco de Batgirl contaria com Leslie Grace como Barbara Gordon/Batgirl, Michael Keaton como Bruce Wayne/Batman, J.K. Simmons como Comissário Gordon e Brendan Fraser como Vagalume.

A direção seria de Adil El Arbi e Billal Fallah, que também trabalharam em Ms. Marvel, série do Marvel Studios para o Disney+.

Com o cancelamento, não se sabe qual será o destino da personagem Batgirl na DC.

