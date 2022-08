Filme da DC com Bruna Marquezine teve tiroteio durante a produção

De acordo com o insider KC Walsh, Besouro Azul, com Xolo Maridueña e Bruna Marquezine, teve alguns problemas durante a produção, incluindo um tiroteio.

O tiroteio teria acontecido durante uma passagem da produção por uma parte perigosa de Porto Rico, bem perto de as gravações chegarem ao fim.

Gangues rivais trocaram tiros nas proximidades do set de Besouro Azul, colocando em risco as vidas dos membros da equipe.

Felizmente, ninguém saiu ferido. KC Walsh acrescentou que, por conta destes e de outros problemas de produção, é possível que a equipe tenha que voltar para gravar mais cenas posteriormente, mesmo que as gravações, tecnicamente, já tenham acabado.

Com a produção parcialmente incompleta, é possível que estas cenas sejam terminadas apenas durante refilmagens.

O insider diz ainda que o orçamento de Besouro Azul aumentou para mais de US$ 100 milhões, o que também foi relatado por outras fontes.

Filme será cancelado?

Alguns internautas temem que Besouro Azul acabe sendo cancelado, assim como Batgirl, mas a Warner Bros. Discovery teria dado a garantia de que o projeto será lançado nos cinemas.

O estúdio não se pronunciou sobre as novas informações e, no momento, o que se sabe oficialmente é que Besouro Azul está no processo de pós-produção.

O elenco de Besouro Azul conta com Xolo Maridueña, de Cobra Kai, e Bruna Marquezine. Susan Sarandon deve interpretar a principal vilã do enredo.

Besouro Azul, da DC, chega aos cinemas em 18 de agosto de 2023.

Victor Carvalho