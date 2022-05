Filme da Marvel é censurado no Disney+

Depois de um erro envolvendo censura de Falcão e o Soldado Invernal no Disney+, a plataforma de streaming censurou uma fala de um curta-metragem da Marvel. Dessa vez foi o one-shot All Hail the King, que mostra o que aconteceu ao falso Mandarim após Homem de Ferro 3.

Conforme o ComicBook, em uma cena do filme, um prisioneiro chama Trevor Slattery (Ben Kingsley) chamando ele de “crackudo” (em tradução livre, cracker no original).

A fala foi editada para o prisioneiro dizer apenas “Hey! What’s up?”, ao invés de “Hey, cracker! What’s Up?”.

As censuras anteriores em Falcão e o Soldado Invernal foram justificadas como erro, com a cópia errada tendo sido escolhida para ser adicionada à plataforma. Mas, no caso do curta-metragem da Marvel, parece ter sido intencional.

O curta All Hail the King pode ser conferido no Disney+.

