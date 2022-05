Filme da Netflix com Chris Evans ainda nem estreou e já terá sequência

Chris Evans é sinônimo de sucesso.

Depois de dar vida ao Capitão América nos filmes da Marvel, o astro está se aventurando por novos grandes projetos. Seu próximo trabalho é o filme Agente Oculto (The Gray Man), que chega em julho ao catálogo da Netflix, mas mesmo antes de sua estreia já tem uma boa notícia para os fãs de Chris Evans.

A Empire Magazine informou recentemente que Agente Oculto já tem mais dois filmes confirmados.

Até onde foi informado, um destes novos filmes da franquia Agente Oculto será focado em Lloyd Hansen, personagens de Chris Evans, para apresentar mais sobre a sua história de fundo, com roteiro assinado pela mesma equipe que escreveu Deadpool.

Enquanto isso, o segundo filme será uma sequência mais tradicional, centrada em Court Gentry, personagem de Ryan Gosling que também é o protagonista de Agente Oculto.

No entanto, a Empire Magazine relata que os planos ainda estão nos estágios iniciais, segundo @evanscontent.

Os Irmãos Russo são os diretores de Agente Oculto, e Anthony disse: “O filme é um verdadeiro mano a mano entre esses dois grandes atores, que representam duas versões diferentes da CIA, no que podem ser e no que podem faze. Para aqueles que eram fãs de Capitão América: Soldado Invernal, somos nós entrando nesse território em um cenário mais real. É isso que esse filme realmente significa para nós.”

Já para Joe Russo, “A ideia é criar uma franquia e construir um universo inteiro, com Ryan no centro dele. Todos nós nos comprometemos com o primeiro filme e isso deve ser ótimo para nos levar ao segundo filme.”

Agente Oculto chega à Netflix em 22 de julho.