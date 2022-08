Filme da Netflix com Johnny Depp ganha 1ª imagem; veja

A Why Not Productions divulgou a primeira imagem de Jeanne du Barry, com Johnny Depp como Rei Louis XV.

Anteriormente, o projeto se chamava “La Favorite”. Será o retorno de Johnny Depp em um longa-metragem, depois de estar envolvido em várias polêmicas nos últimos anos.

Trata-se de uma produção francesa, que terá lançamento pela Netflix após um período de exibição nos cinemas da França.

Com o acordo, também é possível que a gigante do streaming seja a distribuidora do longa-metragem ao redor do mundo.

Confira abaixo a imagem com Johnny Depp como Rei Louis XV em Jeanne du Barry.

A volta de Johnny Depp

Jeanne du Barry terá direção de Maïwenn Le Besco, que também é conhecida por seus trabalhos como atriz.

Johnny Depp é considerado um dos principais astros de sua geração em Hollywood, mas as polêmicas tiveram um grande impacto em sua carreira.

Acredita-se que, a partir de agora, o ator terá como foco as produções menores e do cinema independente.

Jeanne du Barry deve ter lançamento apenas em 2023.

