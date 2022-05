Filme de Garfield terá Samuel L. Jackson

De acordo com o Deadline, o ator Samuel L. Jackson estará no elenco do novo filme de Garfield, um amado personagem da cultura pop.

Samuel L. Jackson será Vic, o pai de Garfield. Pelo que se sabe, este será um personagem criado especificamente para este novo projeto.

Continua depois da publicidade

O astro teve diversos trabalhos populares no cinema. Um dos seus papéis mais icônicos é o de Nick Fury, um personagem que ele interpreta na Marvel desde a cena pós-créditos de Homem de Ferro.

Vale lembrar que este novo filme também contará com outro astro da Marvel: Chris Pratt, que interpreta o Senhor das Estrelas, dará voz ao próprio Garfield.

No cinema, Garfield já teve dois filmes, nos quais teve a voz do ator Bill Murray. Estas produções foram uma mistura de live-action com animação.

O novo projeto, por outro lado, será completamente uma animação. A direção será de Mark Dindal, conhecido por O Galinho Chicken Little e A Nova Onda do Imperador.

A animação de Garfield deve chegar aos cinemas apenas em 2023.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.