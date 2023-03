Filme de Gears of War terá roteirista de Duna e Doutor Estranho

O filme live-action de Gears of War será escrito pelo roteirista Jon Spaihts. A informação é da Variety.

Indicado ao Oscar, Spaihts coescreveu Duna e o vindouro Duna: Parte 2, além de Doutor Estranho, e agora terá a missão de adaptar uma das sagas de videogame mais aclamadas do mundo, com mais de 40 milhões de cópias vendidas.

Continua depois da publicidade

“Gears of War é um dos melhores jogos de ação de todos os tempos, com personagens vívidos, um mundo lindamente projetado e um sistema de combate que enfatiza a letalidade da guerra e a importância de apoiar seus companheiros de esquadrão”, disse Spaihts em comunicado. “[O jogo] quer ser cinema e estou emocionado por ter a chance de ajudar isso a acontecer”.

Em novembro de 2022, a Netflix anunciou uma parceria com a desenvolvedora de games The Coalition para criar um universo de Gears of War. Juntos, eles planejam primeiro transformar o game em filme, e depois em uma série animada para adultos.

Os games se concentram em uma sociedade dividida e à beira do colapso, enfrentando a extinção total pela monstruosa raça alienígena Locust, uma ameaça mortal e subterrânea. Um esquadrão desorganizado conhecido como Esquadrão Delta, liderado pelo sargento Marcus Fenix, agora está encarregado de liderar a última resistência da humanidade.

Recentemente, o ator Dave Bautista pediu para a Netflix o papel de protagonista no filme de Gears of War.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.