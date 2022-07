Filme de Teen Wolf ganha trailer revelador; veja

Teen Wolf: O Filme teve o seu primeiro trailer divulgado durante a San Diego Comic-Con 2022. O vídeo é revelador, confirmando que Allison ainda está viva.

Tyler Posey retornará como Scott McCall no longa-metragem. O roteiro é de Jeff Davis, que também desenvolveu a série de TV.

Confira abaixo o trailer de Teen Wolf: O Filme.

Derek de Teen Wolf comenta seu retorno ao filme da série

Tyler Hoechlin, que interpretou o Derek Hale na série Teen Wolf, sucesso adolescente da MTV, falou recentemente sobre o seu retorno à franquia agora que um filme-sequência está em desenvolvimento.

A fala veio em entrevista rápida ao TVLine durante um evento de tapete vermelho, quando foi perguntado sobre ter seu terceiro filho adolescente na televisão – já que ele terá um filho no filme de Teen Wolf, fora os dois já vistos na série Superman & Lois, também estrelada por Tyler.

“Foi ótimo! Vicente Mattis é um grande garoto, grande ator, ele trabalhou fenomenalmente duro, estou muito orgulhoso dele. Foi muito divertido. Obviamente, você sabe, produzir esse filme, fazer parte do processo de seleção de elenco e coisas assim, foi muito divertido.”, comenta Hoechlin.

“Eu estive lá. Eu comecei neste negócio quando eu era um garoto muito jovem. Estar do outro lado disso agora, ver alguém e dar a eles sua chance e depois vê-los se apresentar tão bem foi uma coisa tão grande e gratificante. Estou feliz por ele e obviamente foi ótimo estar de volta ao set com todos. Você sabe, muitos dos meus melhores amigos no mundo são dessa série, então, foi bom. Estou animado pelos fãs. Eles estão pedindo por algo há muito tempo, então estou feliz que pudemos dar algo a eles.”, conclui o ator.

O filme de Teen Wolf ainda não tem previsão de estreia.

