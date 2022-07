Filme de X-Men no MCU pode estar mais perto do que você imagina

A popular equipe da Marvel está se aproximando na sua introdução no MCU, novidades como a revelação em Ms.Marvel, tornam esse cenário nítido. Em recente anúncio do cronograma da San Diego Comic Con, pode ter sido revelado o novo projeto dos X-Men na Marvel.

Na matéria do Deadline, expõe sobre a provável programação da apresentação da Marvel no Hall H – e a eventual apresentação do D23 que vem após a SDCC.

“Os Mutantes” é o suposto nome do projeto, segundo a matéria, poderá ser revelado na noite do sabádo em conjunto com as atualizações da Fase 4 e 5 da Marvel Studios nos cinemas e no Disney+, a matéria também alega que a grande revelação talvez seja reservada para a D23, no qual o interesse do estúdio é apresentar somente novos projetos (via ComicBook).

A San Diego Comic-Con International 2022 acontece esta semana. A Marvel terá seu painel do Hall H no sábado à noite, dia 23 de julho, caso Os Mutantes não seja anunciado neste sabádo, só resta aguardar a D23.

Kevin Feige é o Presidente da Marvel Studios e estará presente na Comic Con

Marvel na San Diego Comic Con

A Marvel deve chegar ao painel com a prévia de Pantera Negra: Wakanda para sempre e conteúdo da sua nova série Mulher-Hulk: Defensora de Heróis do Disney+.

Mas não se espera uma grande extensão de anúncios no Hall H como em 2019, a Marvel tem presença marcada para a D23 e o Disney+ Investor Day, eventos exclusivos da companhia da Disney, no qual exigem exclusividade.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania e Pantera Negra: Wakanda para Sempre são duas produções com grande probabilidade de seu conteúdo esata disponivel para o publico neste sabádo.

San Diego Comic Con tem uma grande expectativa dos fãs do MCU, grandes revelações irão ocorrer na noite de sabádo.

