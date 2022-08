Filme do Quarteto Fantástico pode ter diretor de WandaVision

O filme reboot do Quarteto Fantástico no MCU pode ser dirigido por Matt Shakman, diretor de WandaVision.

Um dos projetos mais aguardados do estúdio, o reboot vai introduzir novos rostos como Senhor Fantástico, Tocha Humana, Coisa e Mulher Invisível.

Segundo o The Direct, o cineasta assinou contrato para comandar o novo filme da famosa equipe de heróis da Marvel.

Shakman será responsável por substituir Jon Watts, diretor responsável pela última trilogia do Homem-Aranha que deixou o projeto em abril deste ano.

Um anúncio oficial pode acontecer ainda na D23, evento que acontece no dia 10 de setembro e deve contar com novidades da Marvel Studios.

John Krasinski como Sr. Fantástico

Nova versão da amada equipe

Originalmente, o reboot de Quarteto Fantástico teria direção de Jon Watts, mas o cineasta acabou abandonando o projeto.

O ator John Krasinski apareceu como Senhor Fantástico em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), mas por se tratar de uma variante do personagem, não se sabe se ele estará envolvido com o reboot.

O reboot de Quarteto Fantástico chega aos cinemas em 7 de novembro de 2024.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.