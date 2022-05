Filme dos Super Gêmeos é cancelado na DC

Pense em um projeto com uma vida curta: o longa-metragem em live-action dos Super Gêmeos, da DC, está oficialmente cancelado, de acordo com uma reportagem do Wall Street Journal.

É relatado que o novo CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, considerou que o projeto teria um retorno muito limitado, tendo em vista que custaria US$ 75 milhões e seria lançado diretamente na HBO Max.

O foco da Warner Bros. Discovery, no momento, é investir em produções que possam trazer um grande retorno nos cinemas, para que apenas depois sejam disponibilizadas exclusivamente em seu serviço de streaming.

Curiosamente, faz muito pouco tempo que havia sido anunciado que um longa dos Super Gêmeos estava em desenvolvimento. O projeto teria direção de Adam Sztykiel.

Os atores KJ Apa, de Riverdale, e Isabel May, de Young Sheldon, haviam sido associados aos papéis principais de Super Gêmeos. Pelo que se sabe, o elenco ainda não tinha outros nomes contratados.

Os Super Gêmeos são personagens da DC que apareceram pela primeira vez em Super Amigos, uma clássica série animada dos anos 70 e 80.

