Filme dos Super Gêmeos pode ter sido cancelado na DC

A Warner Bros. Discovery pode ter cancelado o filme dos Super Gêmeos, que havia sido anunciado em fevereiro de 2022.

Conforme o That Hashtag Show, a equipe do longa-metragem foi informada que a adaptação em live-action foi cancelada antes do início da produção.

O motivo do suposto cancelamento não foi revelado, mas vem pouco após a efetivação da fusão entre a Warner Bros. e a Discovery e faz parte da mudança na direção de diversos projetos.

O filme originalmente começaria as filmagens em 5 de julho de 2022, em Atlanta, nos EUA. A informação, no entanto, deve ser levada como rumor até um anúncio oficial.

Filme para o HBO Max

K.J. Apa (Riverdale) e Isabel May (Young Sheldon) estrelariam Super Gêmeos. O ator de Riverdale seria Zan, enquanto a atriz de Young Sheldon interpretaria Jayna. Os personagens alcançaram popularidade com o desenho Super Amigos.

Super Gêmeos teria direção e roteiro de Adam Sztykiel, que também trabalhou em Adão Negro, estrelado por Dwayne Johnson.

Assim como Batgirl, Super Gêmeos teria lançamento direto no HBO Max, ou seja, não seria exibido nos cinemas.

A ideia da Warner Bros. é deixar os personagens principais no cinema, enquanto os menos conhecidos ganham produções direto para a HBO Max.

Ainda não havia uma data de lançamento para Super Gêmeos, da DC, no HBO Max.