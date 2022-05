Filme emocionante sobre ícone da música brasileira estreia na Netflix

Nos últimos anos, a Netflix comprovou o interesse dos assinantes por filmes brasileiros – principalmente quando eles são baseados em histórias reais. Para os fãs do cinema nacional, uma sugestão excelente acaba de estrear na plataforma. Trata-se de Elis, um emocionante drama biográfico que acompanha a vida e carreira de Elis Regina, um dos maiores ícones da MPB.

Lançado originalmente em 2016, Elis é uma produção de Hugo Prata. O longa estreou nos cinemas brasileiros com distribuição pela Downtown Filmes. Elis também chegou a ser exibido pela Rede Globo, mas como uma minissérie de 4 capítulos.

Em sua estreia original, Elis dividiu a opinião da crítica especializada. No Rotten Tomatoes, o longa conta com apenas 29% de aprovação. Mesmo assim, fez muito sucesso com o público brasileiro.

Agora disponível na Netflix, Elis tem tudo para conquistar os assinantes da plataforma. Confira abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco do longa.

Conheça a história real de Elis na Netflix

O drama biográfico Elis acompanha a trajetória de Elis Regina, desde sua infância humilde à sua fatídica morte, ocorrida em 1982.

“Esta biografia musical acompanha os altos e baixos da carreira e da vida da cantora Elis Regina, que alcançou a fama na era da bossa nova”, afirma a sinopse oficial de Elis na Netflix.

Nascida no Rio Grande do Sul, Elis Regina se interessou pelo mundo da música ainda na infância.

Aos 18 anos, Elis se muda de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, onde fica até o auge de seu sucesso.

Considerada um dos maiores ícones da MPB, Elis Regina rompeu as fronteiras do Brasil com seu enorme talento.

A grandiosa e meteórica ascensão da cantora veio acompanhada de uma vida pessoal conturbada, marcada por relacionamentos tempestuosos e o vício em narcóticos.

O longa Elis faz um ótimo trabalho ao mostrar como o peso da fama influenciou a trajetória de Elis Regina – que terminou tragicamente quando a cantora tinha apenas 36 anos.

Elenco de Elis é formado por astros da Rede Globo

O elenco de Elis é liderado por Andreia Horta como Elis Regina, a protagonista titular.

Você, provavelmente, conhece a atriz por várias performances em novelas da Rede Globo, como Império, Um Lugar ao Sol e Cordel Encantado.

No cinema, Andreia Horta está em filmes brasileiros como Muita Calma Nessa Hora, Albatroz e O Jardim Secreto de Mariana.

Gustavo Machado (Quanto Dura o Amor?) vive Ronaldo Bôscoli, o primeiro marido de Elis Regina.

Caco Ciocler – que está no ar com a novela Pantanal – é César Camargo Mariano, o segundo marido da cantora.

O ator e humorista Lúcio Mauro Filho – o Tuco de A Grande Família – vive Luís Carlos Miele.

Ícaro Silva, de Verdades Secretas, e Isabel Wilker (O Negócio) completam o elenco principal de Elis como os cantores Jair Rodrigues e Nara Leão.

O elenco de Elis conta também com Júlio Andrade (Sob Pressão), Zé Carlos Machado (Sessão de Terapia), Rodrigo Pandolfo (Minha Mãe é uma Peça), Natallia Rodrigues (Gabriela) e Aramis Trindade (Um Lugar ao Sol).

Elis já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.