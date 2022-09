Filme horrível de Robert Downey Jr. faz sucesso na Netflix

Desde que saiu do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), Robert Downey Jr. não deu muita sorte diante das câmeras. O astro tem trabalhado mais como produtor, mas chegou a estrelar Dolittle, que foi detonado pela crítica, que, no entanto, está fazendo sucesso na Netflix.

Atualmente, o longa-metragem está em terceiro lugar dentre os mais assistidos filmes no Brasil na plataforma de streaming. Isso levando em conta apenas os últimos dias, claro.

“Quando a rainha Victoria fica doente, o recluso Dr. Dolittle parte em uma jornada épica ao lado de seu jovem aprendiz e seus amigos animais em busca de uma cura mágica”, diz a sinopse do filme.

A direção é de Stephen Gaghan, de Sem Pistas e Syriana – A Indústria do Petróleo. Ele também assina o roteiro, junto de Dan Gregor, que também escreveu episódios de How I Met Your Mother, e de Doug Mand, de Tico e Teco: Defensores da Lei.

Além de Downey Jr., o elenco de Dolittle conta com outros grandes nomes, como Antonio Banderas, Michael Sheen, Jim Broadbent, Jessie Buckley, Emma Thompson, Rami Malek, Kumail Nanjiani, Tom Holland, Octavia Spencer, Selena Gomez, dentre muitos outros famosos.

Dolittle foi massacrado pelos críticos

Dolittle foi tão massacrado pela crítica especializada, que conta com meros 15% de aprovação no Rotten Tomatoes, com 242 críticas contabilizadas.

Tara Brady, do The Irish Times, escreveu: “Esse nada nem tem a graça de ser um filme ruim. O ponto baixo de cada carreira envolvida”.

Já Kevin Mage, do The Times, criticou: “É sintomático de um filme desajeitado e pesado que tem muito material para mostrar a você e muitas distrações superficiais, mas nada a dizer”.

Perri Nemiroff, do Collider, também não viu muitos pontos positivos no filme: “Há muita coisa errada com Dolittle, mas um dos mais chocantes do grupo é que o desempenho de Downey Jr. não funciona. Pode-se esperar que ele seja adequado para interpretar um idiota adorável, mas não há charme em sua interpretação do personagem”.

Peter Bradshaw, do The Guardian, também não aprovou: “É realmente terrivelmente inerte, e cada vez que Downey abre a boca para dizer algo ininteligível, o filme morre um pouco mais”.

Dolittle está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.