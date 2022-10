Filme ignorado da Netflix é um dos melhores da plataforma

A Netflix possui um catálogo recheado para os fãs de suspense e também do terror. Agora, o agregador de críticas Rotten Tomatoes trouxe a melhor sugestão aos assinantes.

O portal divulgou uma lista com os melhores filmes de terror e suspense do catálogo. Quando se trata do segundo gênero, o líder tem 99% de aprovação da crítica.

Continua depois da publicidade

O melhor de tudo é que esse filme está na Netflix do Brasil. A produção é À Sombra do Medo, da Jordânia e Reino Unido.

O filme pode ser considerado uma daquelas joias escondidas na plataforma. O longa foi lançado ainda em 2016 e foi aclamado no Reino Unido, em que recebeu o prêmio de Melhor Roteiro no British Independent Film Award.

Além disso, À Sombra do Medo venceu o Prêmio BAFTA de 2017 de Melhor Estreia de Roteirista, Produtores e Diretor. O responsável pelo script e direção é Babak Anvari.

Conheça abaixo mais sobre esse filme que pode ser visto na Netflix.

À Sombra do Medo na Netflix

A trama acompanha uma mãe e uma filha que são deixadas sozinhas. O pai da família precisa ir para a Guerra das Cidades, no Irã.

Morando em Teerã, no centro da guerra, Shided começa a notar acontecimentos estranhos em casa com a filha Dorsa. Porém, o que de fato está se passando?

Mãe e filha precisam lidar com esse suspense, podendo ser causado pela guerra ou até por espíritos. Com isso, À Sombra do Medo mistura duas situações assustadoras, oferencendo muita tensão e medo aos espectadores.

O elenco do filme conta com Narges Rashidi, Avin Manshadi e Bobby Naderi. Além dos prêmios citados acima, o longa foi a escolha do Reino Unido para a disputa do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2017.

“Shided cuida sozinha da filha em Teerã enquanto o marido luta na guerra entre Irã e Iraque. Mas o que fazer quando sua casa é invadida por espíritos malignos?”, diz a sinopse do filme que está na Netflix.

À Sombra do Medo pode ser conferido na Netflix.

Sobre o autor Redação