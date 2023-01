Filme live-action de terror do Ursinho Pooh ganha trailer sangrento

O filme do Ursinho Pooh, Winnie The Pooh: Blood and Honey, ganhou um novo trailer sangrento, com o personagem fazendo um massacre.

O canal Dread Central revelou a prévia, mostrando os clássicos personagens da Disney na mais pura maldade com suas vítimas.

Com estreia agendada para 15 de fevereiro, o longa de terror vai marcar mais uma produção de baixo orçamento do gênero nos cinemas (via ComicBook).

É possível ver Pooh usando algumas armas, como um revólver e um bastão, além de seu rosto estar totalmente ensanguentando em uma das cenas.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre Winnie The Pooh: Blood and Honey

“Os dias de aventuras e diversão chegaram ao fim, pois Christopher Robin, agora um jovem, deixou o Ursinho Pooh e Leitão para se defenderem sozinhos. Com o passar do tempo, sentindo raiva e abandonados, os dois se tornam selvagens”, diz a sinopse.

“Depois de sentir o gosto por sangue, Ursinho Pooh e Leitão partem para encontrar uma nova fonte de comida. Não demora muito para que sua fúria sangrenta comece”, conclui a sinopse.

Com a direção de Rhys Frake-Waterfield, com o roteiro escrito pelo próprio cineasta.

O elenco do filme conta com Amber Doig-Thorne, Natasha Tosini, Craig David Dowsett, May Kelly, entre outros nomes.

Winnie The Pooh: Blood and Honey estreia em 15 de fevereiro nos cinemas dos Estados Unidos.

