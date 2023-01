Filme sobre a vida de Madonna é engavetado

A aguardada cinebiografia de Madonna não está mais em desenvolvimento na Universal Pictures, informou a Variety. A notícia veio dias depois da cantora anunciar uma nova turnê mundial.

Fontes próximas a Madonna disseram que o foco dela agora é a turnê, mas que ela continua comprometida em fazer o filme acontecer algum dia.

O projeto, anunciado em 2020, teria Julia Garner (Ozark) na pele da icônica cantora e seria dirigido pela própria Madonna.

Longo desenvolvimento

Madonna trabalhou em dois rascunhos de roteiro abrangendo grandes períodos de sua vida profissional e pessoal. Uma versão anterior foi escrita pela vencedora do Oscar Diablo Cody. Erin Cressida Wilson (Secretária, A Garota no Trem) fez a segunda tentativa.

Um grupo de jovens atores já tinha começado a fazer ensaios de canto e dança para a cinebiografia de Madonna.

Madonna já dirigiu dois filmes: a dramédia Sujos e Sábios, de 2008, e o romance de época W.E. – O Romance do Século, de 2011. A rainha do pop quase viveu a Mulher-Gato no cinema e negou participação em Matrix.

