Filme sobre multiverso supera Doutor Estranho 2 com feito único

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) não é o único filme sobre o multiverso a estrear em 2022. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo também chega aos cinemas neste ano e já superou o longa-metragem da Marvel em um quesito.

O filme da A24 está atraindo bastante atenção e conseguiu um feito único no IMDb neste ano, tendo alcançado a média de 8.7 na plataforma.

Com isso, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo entrou para o top 250 do site, sendo o único filme do ano a alcançar tal feito.

A título de comparação, Doutor Estranho 2 atualmente está com 7,4 no site, o que mostra a diferença na recepção entre os dois longas.

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo estreia em 23 de junho de 2022 no Brasil. Já Doutor Estranho 2 está em exibição nos cinemas.

