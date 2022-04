Filme Viking com astros da Marvel tem 2 curiosas conexões com Game of Thrones

O Homem do Norte é um dos filmes mais aguardados do ano. Com Alexander Skarsgård, Willem Dafoe, Anya Taylor-Joy e Ethan Hawke, o longa-metragem tem duas curiosas conexões com Game of Thrones.

O filme do diretor de A Bruxa e O Farol mostra a história de vingança de Amleth e dois astros da série da HBO participam do longa-metragem.

Mas não são quaisquer dois atores de Game of Thrones: ambos viveram Gregor Clegane, o Montanha.

Um deles é Hafþór Júlíus Björnsson, que interpretou o personagem a partir da quarta temporada. Em O Homem do Norte, ele interpreta Thorfinnr.

Já o outro ator é Ian Whyte, segundo astro a viver o Montanha na série da HBO. Ele vive um personagem conhecido como Mound Dweller.

Mais sobre O Homem do Norte

Confira abaixo uma sinopse de O Homem do Norte.

“Do aclamado realizador Robert Eggers (O Farol, A Bruxa) chega-nos O Homem do Norte, um filme com um elenco de estrelas que reúne Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Willem Dafoe e Björk”.

“O Homem do Norte é um thriller épico de vingança que explora quão longe um príncipe Viking é capaz de ir para fazer justiça pelo assassinato do seu pai”.

O Homem do Norte chega aos cinemas em 12 de maio de 2022.