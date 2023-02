Filmes dos EUA podem ser banidos na China após mudança em lei

A China conta com políticas muito restritas acerca do que entra de outros países em termos culturais. Nos últimos anos, a fim de abocanhar a gigantesca bilheteria do país asiático, Hollywood realiza mudanças em seus filmes para que sejam aprovados pela censura. Mas isso pode mudar com uma nova lei.

Nos últimos meses, em meio à crescente tensão entre os Estados Unidos e a China, o Congresso e o presidente Biden aprovaram uma lei com o potencial de desencorajar Hollywood de alterar filmes para a China.

De acordo com o Deadline, uma disposição da Lei de Autorização de Defesa Nacional foi aprovada por uma votação bipartidária no Congresso e assinada pelo presidente Joe Biden, restringindo os gastos do governo dos EUA em filmes que são alterados para apaziguar os censores do Departamento Central de Propaganda da China e ganhar entrada nos cinemas chineses.

Especificamente, a lei agora proíbe o governo dos EUA de gastar em projetos que modifiquem ou excluam “de qualquer forma o conteúdo do projeto como resultado de qualquer orientação de qualquer entidade do governo da China ou de seu Partido Comunista”.

Mudança pode afetar Disney e outros gigantes

Deve-se notar que o governo dos EUA geralmente coopera em projetos de filmes, fornecendo equipamentos militares ou aconselhamento. No entanto, o número de filmes que realmente buscam cooperação é limitado.

Várias empresas de Hollywood, incluindo a Disney, Universal e outras, foram criticadas nos últimos anos por aparentemente editarem grandes lançamentos para garantir a distribuição nos cinemas chineses.

Alguns dos exemplos mais notáveis incluem a remoção da bandeira de Taiwan de Top Gun: Maverick.

Houve também a questão da Anciã em Doutor Estranho, da Marvel, que foi descrita como um feiticeira celta em vez de uma tibetana devido à ocupação do Tibete pela China.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.