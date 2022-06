Final de Legacies terá ator de The Vampire Diaries

O suspense chegou ao fim!

Joseph Morgan, ator que interpretou Klaus Mikaelson em The Vampire Diaries, confirmou em seu perfil no Instagram que voltará ao icônico papel para uma participação especial no episódio final de Legacies.

“Se você tivesse a chance de dizer um último adeus à criança que você amava mais do que tudo, você aceitaria?”, disse em uma live.

“Não sei se tenho permissão para fazer isso. Não sei se preciso, para ser honesto com você. Independentemente disso, estamos aqui agora, então vou lhe dizer algumas coisas: você vai ver Klaus novamente no último episódio de Legacies. Só por um momento fugaz. É isso, você ouviu aqui primeiro”, revela.

“Isso nunca foi sobre um navio para mim ou para Klaus. Isso é sobre família. Família é poder. Isso é sobre um pai e sua filha, seu relacionamento, o que ele sente que deve a ela. Então houve uma cena gravada de forma muito secreta e muito clandestina”, continua o astro com suas mensagens.

Klaus apareceu pela última vez nos episódios finais de The Originals, que marcaram a morte do personagem. Ainda não se sabe como, mas se alguma forma Legacies dará uma cena de reunião entre ele e sua filha, Hope (Danielle Rose Russell).

Lançada em 2018, Legacies é uma das séries da CW que ampliam o universo de The Vampire Diaries, após o sucesso do spin-off The Originals.

Segundo sinopse, a série acompanha “Hope Mikaelson, descendente da linhagem mais poderosa de vampiros, lobisomens e bruxas, frequenta a Escola Salvatore para Jovens e Superdotados, um refúgio onde ela pode aprender a controlar suas habilidades e impulsos sobrenaturais.”

A série foi cancelada e sua quarta temporada será a última. O episódio final irá ao ar no dia 16 de junho.

No Brasil, Legacies está disponível na HBO Max.

