Fomos tapeados: Fim de Harry Potter é trágico e engana todo mundo

A saga Harry Potter teve um encerramento épico nos livros e no cinema, mas em um certo sentido, pode estar enganando os fãs há mais de uma década. Afinal, Harry Potter realmente “salvou o mundo” quando derrotou Voldemort?

O Insider divulgou um artigo bem curioso sobre o final da saga. O texto indica que… bem, a morte de Voldemort pode não ter chegado à raiz do problema no Mundo Mágico.

Continua depois da publicidade

Eis uma prova inusitada disso: na última frase do livro Harry Potter e as Relíquias da Morte antes do epílogo, descobrimos os pensamentos de Harry após a Batalha de Hogwarts. Ele havia acabado de derrotar seu maior inimigo.

Nesse ponto, o livro diz sobre Harry: “Ele se afastou dos retratos, pensando agora apenas na cama esperando por ele na Torre da Grifinória, e se perguntando se Monstro poderia trazer um sanduíche para ele lá.”

Mundo Mágico pode não ter melhorado muito após morte de Voldemort

Monstro é essencialmente o servo de Harry Potter. No Mundo Mágico, os elfos domésticos são forçados a fazer trabalho manual, apesar do fato de que os bruxos poderiam realizar essas tarefas usando magia.

De certa forma, isso se encaixa com os ideais de supremacia dos bruxos defendidos por Voldemort.

Harry Potter passa toda a sua juventude lutando para acabar com o vilão, mas pouco depois de sua vitória, ele endossa o próprio sistema que Voldemort personificou.

O que isso indica, acima de tudo, é que derrotar Voldemort não acabou com todas as noções de opressão e supremacia dos bruxos no mundo de Harry Potter. Com isso, a porta está aberta para que vilões piores que ele apareçam.

Ao contrário do que muitos fãs podem ter imaginado, o Mundo Mágico aparentemente não melhorou tanto depois da morte de Voldemort. O problema é muito mais profundo do que parece.

Os filmes de Harry Potter – e um especial com a reunião do elenco – podem ser assistidos agora na HBO Max.

Sobre o autor Redação