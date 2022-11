Fortuna que Sylvester Stallone ganha com Rambo deixa fãs de queixo caído

Com uma carreira de quase 50 anos em Hollywood, Sylvester Stallone se tornou um dos astros de ação mais conhecidos do mundo, interpretando personagens icônicos como Rambo e Rocky.

Atualmente com 73 anos, Stallone continua na ativa. O ator lançou um novo filme do Rambo no ano passado. Infelizmente, o longa não foi bem recebido por críticos especializados e uma boa parte dos fãs.

Até hoje, uma parte considerável da fortuna de Sylvester Stallone vem dos rendimentos da franquia Rambo e suas repercussões.

A fortuna de Stallone

Desde o lançamento do primeiro filme de Rambo, a franquia ganhou mais quatro capítulos.

Rambo 2: A Missão foi lançado em 1985, Rambo 3 chegou aos cinemas em 1988. Rambo 4 (ou apenas Rambo) veio em 2008 e o capitulo mais recente, Rambo: Até o Fim estreou em 2019.

Atualmente, a fortuna de Sylvester Stallone é avaliada em cerca de 400 milhões de dólares.

Stallone ajudou na produção do roteiro do primeiro filme de Rocky, a na época se recusou a vender os direitos sobre o filme por 300 mil dólares.

O ator apostou no sucesso de Rambo e acertou em cheio. O primeiro filme faturou 125 milhões de dólares mundialmente, e fez a fortuna do astro crescer para 7 milhões de dólares.

Rambo 2 dobrou a arrecadação, com 300 milhões garantidos mundialmente. O pagamento de Stallone também cresceu, e o ator ganhou 16 milhões. Rambo 3 conseguiu 180 milhões de dólares, menos que seu predecessor.

Finalmente, os dois últimos capítulos da franquia não contaram com o mesmo sucesso da primeira trilogia, decepcionando na bilheteria.

Sendo assim, os rendimentos de Sylvester Stallone em todos os filmes do Rambo combinados variam de 75 a 100 milhões de dólares. Isso sem contar com as vendas dos produtos licenciados do personagem.

