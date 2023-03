Foto de Através do Aranhaverso mostra Homem-Aranha 2099

A conta oficial no Twitter de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso, a sequência de Homem-Aranha no Aranhaverso, divulgou uma nova imagem do filme.

A foto mostra o Homem-Aranha 2099 em seu traje clássico, e tudo indica que ele está a bordo de um trem lutando contra um inimigo invisível.

Confira abaixo:

See more sides of Miguel O'Hara when Spider-Man: Across the #SpiderVerse is exclusively in theaters June 2. pic.twitter.com/aSoL5htT3c — Spider-Man: Across The Spider-Verse (@SpiderVerse) March 2, 2023

Mais sobre Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso é produzida pela Sony Pictures Animation.

A direção é de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, com roteiro de David Callaham, Phil Lord e Christopher Miller. Shameik Moore volta no elenco de voz original, junto com Jake Johnson e Hailee Steinfeld.

Por enquanto, os detalhes da trama de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso são escassos. No entanto, sabe-se que o longa vai envolver o Homem-Aranha 2099, com voz de Oscar Isaac.

Essa versão do Homem-Aranha já tinha aparecido na cena pós-créditos de Homem-Aranha no Aranhaverso. Portanto, não é bem uma surpresa que ele esteja de volta.

A animação Homem-Aranha no Aranhaverso teve lançamento em 2018. Foi aclamada pela crítica e pelo público, chegando a levar o Oscar de Melhor Animação.

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso estreia nos cinemas em 1º de junho.

