Foto de Homem-Formiga 3 traz glorioso visual de Kang em detalhes

A Marvel já divulgou o trailer de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3), mas nada como uma foto em alta resolução para vermos em detalhes os visuais do filme. Agora, a Empire divulgou uma imagem de Jonathan Majors como Kang.

A foto mostra Majors caracterizado como o vilão do MCU, que será o principal antagonista de Vingadores 5 e, possivelmente, o sexto filme da equipe.

Além disso, ele será o grande vilão de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, é claro, que também traz MODOK como uma das ameaças a serem enfrentadas por Scott Lang.

“Ele é a escolha óbvia ao lidar com o Multiverso”, disse o chefe do MCU, Kevin Feige, à Empire. “Kang nos permitiu fazer um novo tipo de vilão, guerreando entre si tanto quanto está em guerra com nossos heróis”.

A imagem mostra Majors com o clássico uniforme verde e roxo sentado em uma poltrona/trono. Veja abaixo.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) conta com as voltas de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, bem como o diretor Peyton Reed.

Além disso, Kathryn Newton também está se juntando ao elenco como uma Cassie Lang mais velha, substituindo Emma Fuhrmann. Jonathan Majors, introduzido em Loki como uma das versões de Kang, também vai aparecer no filme.

A história vai se concentrar na família Pym e nos heróis principais dentro do Reino Quântico, enquanto tentam lutar para encontrar um caminho para casa.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) chegará aos cinemas em 16 de fevereiro.

Os dois primeiros filmes do Homem-Formiga estão disponíveis no Disney+.

