Fotos de Homem-Formiga 3 mostram variante bizarra de Kang

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) ganhou novas fotos dos bastidores, mostrando uma variante bizarra de Kang, o Conquistador, que aparece em uma das cenas pós-créditos.

As fotos, compartilhadas no Twitter, mostram as artes conceituais e modelos em 3D do Kang lagarto. Além disso, vemos um ator com a maquiagem já aplicada nele.

Essa e outras variantes do Kang aparecem na primeira cena pós-créditos do filme do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Não sabemos ainda se essa variante aparecerá em outros filmes do estúdio. Confira as fotos, abaixo.

Mais sobre Homem-Formiga 3

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, o terceiro e novo filme do herói, abre a Fase 5 do MCU.

Kang, o Conquistador, vivido por Jonathan Majors e introduzido na série Loki, é o grande vilão de Homem-Formiga 3, que explora mais sobre o Reino Quântico.

O longa-metragem ainda conta com os retornos de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, bem como o diretor Peyton Reed.

A trama se concentra na família Pym e nos heróis principais dentro do Reino Quântico, enquanto tentam lutar para encontrar um caminho para casa.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania está em exibição nos cinemas. Os dois primeiros filmes do Homem-Formiga estão disponíveis no Disney+.

