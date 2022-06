Fotos do set de Furiosa revelam retorno a local de Mad Max 3

Mad Max: Estrada da Fúria foi gravado na Namíbia, mas o filme prelúdio Furiosa, que gira em torno da personagem originalmente interpretada por Charlize Theron, volta a local icônico dos três filmes anteriores.

Dessa vez, o filme será gravado na Austrália. Depois de Chris Hemsworth divulgar foto do set, mais imagens foram reveladas, mostrando uma antiga mina de sal em Kernell, nos arredores de Sydney.

O local foi usado para gravar alguns momentos famosos de Mad Max 3, incluindo a as cenas do 747 caído no deserto.

O retorno à Austrália certamente contribui para uma atmosfera mais parecida com a dos filmes antigos de Mad Max. Veja as fotos, publicadas pelo South Coast Register, abaixo.

Mais sobre Furiosa

Em Furiosa, Anya Taylor-Joy assumirá o papel de uma jovem versão da Imperatriz Furiosa, bem antes dos eventos de Mad Max: Estrada da Fúria.

Além dela, o elenco conta com Chris Hemsworth, Angus Sampson, Nathan Jones, Tom Burke.

A direção é de George Miller, que trabalhou em todos os filmes de Mad Max até o momento. O cineasta também teve participação no roteiro.

Furiosa chegará aos cinemas em 24 de maio de 2024. Já Mad Max: Estrada da Fúria está disponível no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.