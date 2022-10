Fracasso com atriz de Crepúsculo nos cinemas faz sucesso na Netflix

O reboot de As Panteras foi detonado por público e crítica, mas parece ter encontrado a audiência perfeita na Netflix. Logo após estrear no catálogo brasileiro da plataforma, o filme de Kristen Stewart – a eterna Bella de Crepúsculo – passou a figurar no Top 10, superando alguns dos lançamentos mais aguardados do streaming.

Escrito e dirigido por Elizabeth Banks (Jogos Vorazes), As Panteras chegou aos cinemas em 2019. O longa é um reboot-continuação da franquia original, lançada nos anos 2000 e protagonizada por Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu.

No lançamento original, a comédia de ação decepcionou. Com um custo de produção de 55 milhões de dólares, o longa faturou só 73 milhões nas bilheterias. As Panteras também falhou em conquistar a crítica especializada, garantindo apenas 52% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama eletrizante e o elenco de estrelas de As Panteras na Netflix; confira.

Conheça a história eletrizante de As Panteras

O revival de As Panteras mal estreou na Netflix e já garante posições de destaque no ranking de filmes mais assistidos da plataforma.

Até o fechamento desta matéria, o filme figura na posição Número 6 do Top 10 da Netflix, superando sucessos como Uma Garota de Muita Sorte e Sing: Quem Canta Seus Males Espanta.

“As Panteras têm uma outra missão agora que a agência abriu uma filial no exterior: trabalhar com uma nova recruta e impedir que um protótipo caia em mãos erradas”, afirma a sinopse oficial de As Panteras.

O longa começa com a história de Elena Houghlin, cientista, engenheira e inventora da Calisto – uma fonte de energia sustentável que tem tudo para revolucionar a humanidade.

Porém, quando essa tecnologia inovadora cai em mãos erradas, Elena procura a ajuda da Agência Townsend.

Agora, a responsabilidade das Panteras – Jane, Sabina e a recém-recrutada Elena – é recuperar Calisto antes que a tecnologia seja transformada em uma arma de destruição em massa.

Elenco de As Panteras é liderado por atrizes de Crepúsculo e Aladdin

As três protagonistas de As Panteras – Sabina, Jane e Elena – são interpretadas, respectivamente, por Kristen Stewart, Ella Balinska e Naomi Scott.

Kristen Stewart é conhecida no mundo inteiro como a Bella de Crepúsculo. A atriz também interpreta a Princesa Diana no filme Spencer e protagoniza a franquia Branca de Neve e o Caçador.

Ella Balinska, por sua vez, é famosa por sua performance como Jade Wesker em Resident Evil: A Série.

Naomi Scott, a intérprete da cientista Elena, interpretou a Princesa Jasmine na versão live-action de Aladdin.

Elizabeth Banks, a diretora e roteirista do longa, vive Rebekah, uma ex-Pantera que assume um papel bem diferente na Agência Townsend.

Patrick Stewart, o Professor Xavier da franquia X-Men, completa o elenco principal de As Panteras como John Bosley.

O elenco de As Panteras também conta com participações de Djimon Hounsou (Guardiões da Galáxia), Sam Claflin (Peaky Blinders), Noah Centineo (Adão Negro) e Nat Faxon (Desencantamento).

As Panteras está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer.

