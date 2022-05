Fracasso de bilheteria, suspense de espionagem faz sucesso na Netflix

Lançado em 2020, o thriller de espionagem O Ritmo da Vingança se tornou um inesperado sucesso na Netflix. Afinal de contas, o longa se estabeleceu como um verdadeiro fracasso de bilheteria em sua estreia original. O sucesso do filme entre o público brasileiro do streaming tem uma explicação muito simples: o clima de tensão e as inúmeras reviravoltas da trama.

Em seu lançamento oficial, O Ritmo da Vingança quebrou um indesejado recorde: o de pior ampla estreia de todos os tempos. Com um orçamento de 50 milhões de dólares, o longa faturou apenas 6 milhões na bilheteria. Ou seja: virou uma enorme bomba.

Continua depois da publicidade

A reação da crítica especializada não foi diferente. No Rotten Tomatoes, O Ritmo da Vingança conseguiu apenas 29% de aprovação.

Embora seja um fracasso de público e crítica, O Ritmo da Vingança parece ter conquistado os assinantes brasileiro da Netflix. Veja abaixo tudo sobre sua trama e elenco.

De que fala a história de O Ritmo da Vingança na Netflix?

A premissa de O Ritmo da Vingança é bastante simples: uma mulher enlutada decide buscar retribuição pela morte de sua família.

“Arrasada com a morte da família em um acidente de avião, uma mulher mergulha no mundo sombrio da espionagem internacional em busca de vingança”, afirma a sinopse oficial de O Ritmo da Vingança na Netflix.

O Ritmo de Vingança acompanha a história de Stephanie Patrick, uma jovem que embarca em um caminho de autodestruição após a trágica morte de sua família em um acidente de avião.

Eventualmente, Stephanie descobre que a morte da família não foi um acidente – e conta com a ajuda de um ex-agente da CIA para desvendar a identidade dos culpados.

Porém, a jornada de Stephanie acaba se transformando em um perigoso frenesi de vingança quando a protagonista decide fazer justiça com as próprias mãos.

Cheio de reviravoltas, o filme de espionagem é garantia de tensão na Netflix, principalmente para quem curte tramas com finais imprevisíveis.

Conheça o elenco de estrelas de O Ritmo da Vingança na Netflix

O elenco de O Ritmo da Vingança é liderado por Blake Lively no papel da protagonista Stephanie Patrick.

Você, provavelmente, conhece Blake Lively por sua performance como Serena van der Woodsen na série teen Gossip Girl.

Lively também está no filme Um Pequeno Favor. Na vida real, a atriz é casada com Ryan Reynolds, o Deadpool do MCU.

Jude Law – o intérprete de Alvo Dumbledore na franquia Animais Fantásticos – é Iain Boyd, um ex-agente do Serviço Secreto Britânico que auxilia Stephanie em sua jornada.

Sterling K. Brown, da série dramática This Is Us, vive Marc Serra, um ex-agente da CIA que também se envolve na investigação de Stephanie.

O elenco de O Ritmo da Vingança conta também com Max Casella (Família Soprano), Geoff Bell (Kingsman), Richard Brake (Peaky Blinders) e Raza Jaffrey (Homeland).

O Ritmo de Vingança está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer do longa.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.