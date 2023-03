Framboesa de Ouro 2023: Tom Hanks, Morbius e Blonde são os grandes vencedores

Foram anunciados os vencedores da 43ª edição do Framboesa de Ouro, o anti-Oscar e que elege os piores do cinema. Elvis, Morbius e Blonde empataram, levando dois troféus cada.

Outro destaque foi para Tom Hanks, que também conquistou dois prêmios, de pior ator coadjuvante e pior dupla ou elenco por sua atuação como Tom Parker no filme de Elvis Presley.

Na categoria de Melhor Atriz aconteceu um fato inusitado. As indicações ao Framboesa de Ouro deste ano inicialmente incluíram a atriz de 12 anos Ryan Kiera Armstrong, por seu papel no remake de Chamas da Vingança, mas após muita polêmica e reações negativas, a indicação da atriz foi removida – e fez o Framboesa gerar um limite de idade de 18 anos para futuras indicações. Agora, para se redimir, a própria premiação se colocou como vencedora da categoria de Melhor Atriz.

Confira os vencedores, em negrito:

Pior Filme

Blonde

Pinóquio

Tenha um Bom Luto

A Filha do Rei

Morbius

Pior Ator

Colson Baker (Machine Gun Kelly), por Tenha um Bom Luto

Pete Davidson, por Marmaduke

Tom Hanks, por Pinóquio

Jared Leto, por Morbius

Sylvester Stallone, por Samaritano

Pior remake, cópia ou sequência

Blonde

As duas sequências de 365 Dias

Pinóquio (da Disney)

Chamas da Vingança

Jurassic World: Domínio

Pior ator coadjuvante

Pete Davidson, por Tenha um Bom Luto

Tom Hanks, por Elvis

Xavier Samuel, por Blonde

Mod Sun, por Tenha um Bom Luto

Evan Williams, por Blonde

Pior atriz coadjuvante

Adria Arjona, por Morbius

Lorraine Bracco, por Pinóquio

Penelope Cruz, por As Agentes 355

Bingbing Fan, por As Agentes 355 e A Filha do Rei

Mira Sorvino, por Lamborghini: The Man Behind the Legend

Pior casal

Colson Baker (AKA Machine Gun Kelly) e Mod Sun, em Tenha um Bom Luto

Ambos os personagens da vida real na cena do quarto da Casa Branca em Blonde

Tom Hanks e sua cara cheia de látex, em Elvis

Andrew Dominik e seus problemas com mulheres, em Blonde

As duas sequências de 365 Dias

Pior diretor

Judd Apatow, por A Bolha

Colson Baker (Machine Gun Kelly) e Mod Sun, por Tenha um Bom Luto

Andrew Dominik, por Blonde

Daniel Espinosa, por Morbius

Robert Zemeckis, por Pinóquio

Pior roteiro

Blonde

Pinóquio

Tenha um Bom Luto

Jurassic World: Domínio

Morbius

